На 40% в Псковской области выполнен план по весенней призывной кампании

15:26, 15 июня 2021, ПАИ

В Псковской области на 40% выполнен план по весенней призывной кампании. Об этом заявил глава военного комиссариата Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 июня.

По словам Судакова, план на весенне-летнюю призывную кампанию в регионе составляет 800 человек и более 1400 человек — на весь год.

«К сожалению, население не растет, поэтому мы вышли сейчас на 40% от задания», - заявил глава комиссариата, добавив, что это связано с тем, что кто-то из призывников все еще сдает экзамены.

Кроме того, спикер отметил, что призыв завершается 15 июля, а основная стадия начнется после 20 июля.