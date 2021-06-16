Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда псковского центра «Патриот» стала призером «Школы безопасности»

Фото: МЧС России

15 июня завершились XXIII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», проходившие на территории АСУНЦ «Вытегра» в Вологодской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области. 

В соревнованиях принимали участие 16 команд из всех субъектов Северо-Западного федерального округа. Псковскую область представляли воспитанники МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот». Участники преодолевали полосу препятствий, комбинированную пожарную эстафету, состязались в умении ориентироваться на местности, силовых упражнениях и творческих конкурсах. 

В младшей возрастной группе первое место заняла команда Сокольского района Вологодской области, второе - представители военно-патриотического центра «Патриот» Псковской области, третье - команда СОШ №10 города Кандалакша Мурманской области.

В старшей возрастной группе лучшей стала сборная команда Республики Коми, серебро завоевала сборная команда Вологодской области, на третьем месте оказались воспитанники военно-патриотического центра «Патриот» Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

16 июня 2021

На сайте авиаперевозчика появились билеты на рейсы из Пскова в Крым

16 июня 2021

Борис Елкин выходит на дороги Пскова

16 июня 2021

Пик роста числа зараженных COVID-19 спрогнозировали ученые
15 июня 2021

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса
15 июня 2021

Псковские студенты-спасатели приняли участие в профессиональных соревнованиях в Чечне
15 июня 2021

Псковские библиотекари рассказали школьникам об удивительных изобретениях человечества

15 июня 2021

Новость о победе в розыгрыше полета на аэростате Анну Храпункову застала в поезде
15 июня 2021

Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные моменты, которые делают брак лучше

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...