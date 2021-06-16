Команда псковского центра «Патриот» стала призером «Школы безопасности»

08:35, 16 июня 2021, ПАИ

15 июня завершились XXIII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», проходившие на территории АСУНЦ «Вытегра» в Вологодской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В соревнованиях принимали участие 16 команд из всех субъектов Северо-Западного федерального округа. Псковскую область представляли воспитанники МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот». Участники преодолевали полосу препятствий, комбинированную пожарную эстафету, состязались в умении ориентироваться на местности, силовых упражнениях и творческих конкурсах.

В младшей возрастной группе первое место заняла команда Сокольского района Вологодской области, второе - представители военно-патриотического центра «Патриот» Псковской области, третье - команда СОШ №10 города Кандалакша Мурманской области.

В старшей возрастной группе лучшей стала сборная команда Республики Коми, серебро завоевала сборная команда Вологодской области, на третьем месте оказались воспитанники военно-патриотического центра «Патриот» Псковской области.