Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Поправки на 1,2 млрд рублей предложены в бюджет Псковской области

В региональный парламент поступил проект закона «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Доходы, как и расходы, увеличиваются на 1 млрд 249 млн 889 тысяч рублей. Основные средства регион получил в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На покупку лекарств для лечения пациентов с ковидом предусмотрено почти 13 млн рублей, на дополнительное обеспечение медицинских организаций – 291,5 млн рублей.

Финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» увеличивается на 241 млн рублей. В целом за счёт ожидаемого увеличения поступления доходных источников дорожного фонда и 40-милионного гранта по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» объём региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы» возрастёт на 492,3 млн рублей.

На реконструкцию здания библиотеки им. И. И. Васильева выделен трансферт в размере 242,3 млн рублей. Субсидия в сумме 242,6 млн рублей предназначается для завершения строительства общеобразовательной школы на 800 мест в Великих Луках.

Почти 30 млн рублей направляется на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований по воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

В связи с увеличением норматива для питания детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях увеличиваются бюджетные ассигнования в сумме 2,9 млн рублей.

На 10 млн рублей увеличены лимиты бюджетных обязательств на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство экотехнопарка в Псковской области».

Почти полмиллиона дополнительно выделено на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России».

Финансирование госпрограммы «Содействие занятости населения» сокращается на 60 млн рублей, госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» - на 17,7 млн рублей.

За счёт средств областного бюджета перераспределены и увеличены на 8,8 млн рублей лимиты бюджетных обязательств на реконструкцию здания Дома культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района, 283 тысячи рублей предназначены на первоочередные ремонтные работы в лютеранской кирхе в Пыталово.

Законопроект также предусматривает предоставление дотаций местным бюджетам в размере 20,7 млн рублей.

16 июня поправки в бюджет рассмотрит профильный парламентский комитет, 17 июня – весь депутатский корпус на сессии Псковского областного Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

15 июня 2021

Новая цифровая платформа Россельхозбанка «Свое Село» поможет со строительством и покупкой частного дома
11 июня 2021

Губернатор Псковской области предложил ввести переходный период для полной легализации «серого бизнеса»
10 июня 2021

300 кредитов по льготной сельской ипотеке выдал Россельхозбанк в Псковской области
10 июня 2021

Лесоперерабатывающее предприятие открыли в Псковском районе
09 июня 2021

Пустошкинский район не желал обустраивать по нацпроекту свою территорию и лишился выделенных денег

09 июня 2021

Псковские бизнесмены смогут получать поддержку в приоритетном порядке
08 июня 2021

Между Москвой и Санкт-Петербургом заработала первая линия квантовой связи

08 июня 2021

Центр «Мой бизнес» принимал активное участие в ПМЭФ-2021

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...