На сайте авиаперевозчика появились билеты на рейсы из Пскова в Крым

10:10, 16 июня 2021, ПАИ

Прямые рейсы из Пскова в Симферополь этим летом пользуются особой популярностью. Накануне руководитель Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов рассказал, что даты по данному направлению были забронированы до августа.

По состоянию на 16 июня, появились прямые рейсы авиакомпании S7 из Пскова в Симферополь на 18 июня, а также на 6, 13, 27 и 31 августа.

Стоимость базового билета «Эконом» составляет 7 870 рублей. В стоимость входит ручная кладь (1 сумка до 10 кг, до 55х40х23 см). Оплата багажа отдельно. За дополнительную плату можно выбрать место.

«Эконом стандарт» обойдется пассажиру в 7 970 рублей. В стоимость входит багаж весом не более 23 кг, а также ручная кладь (1 сумка до 10 кг, до 55х40х23 см). Также доступен бесплатный выбор места при регистрации.

Во время полета пассажирам предоставят легкие закуски, бутерброды или сэндвичи. Кроме того, есть возможность взять с собой питомца до 50 кг (провоз в салоне или багаже). В пути пассажиры проведут 3 часа 25 минут.

Обратный прямой вылет из Симферополя в Крым доступен 18, 22 и 25 июня, а также 2,6,9,13 июля и 3 августа в 11:30. Время в пути составит 3 часа 15 минут, прибытие в 14:45. Стоимость билетов такая же.

Полёты по маршруту Псков – Симферополь возобновились с 30 апреля и продлятся по 28 сентября включительно. Рейсы осуществляются дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Пассажиров перевозят на современных воздушных судах Airbus 319 вместимостью 144 кресла — это самый большой в псковском аэропорту самолёт.

Если шансы добраться до Крыма прямыми рейсами пока есть, то возможность размещения в гостиницах и базах отдыха под большим вопросом, ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что все Черноморское побережье загружено отдыхающими.

«Сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», - добавила Догузова.