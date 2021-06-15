Авиабилеты на рейс Псков — Симферополь раскупили до конца лета

14:57, 15 июня 2021, ПАИ

Авиабилеты на рейс Псков — Симферополь скупили на два месяца вперёд. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов, даты по данному направлению забронированы вплоть до 13 августа.

Так он объяснил тот факт, что на текущий момент на сайте авиакомпании S7 Airlines нельзя приобрести билеты из Пскова в Крым ни на одну дату. «К сожалению, сейчас нет рейсов по указанному направлению. Но скоро всё изменится! - гласит всплывающее окно. - Подпишитесь на обновления, и мы обязательно сообщим вам о возобновлении перелётов».

В справочной службе S7 Airlines отметили, что «пока что нет рейсов», и посоветовали периодически проверять информацию, которая, может быть, появится.

Полёты по маршруту Псков – Симферополь возобновились с 30 апреля и продлятся по 28 сентября включительно. Рейсы осуществляются дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Добраться из Пскова в Крым можно за три часа. Пассажиров перевозят на современных воздушных судах Airbus 319 вместимостью 144 кресла — это самый большой в псковском аэропорту самолёт.