Более 100 наркопреступлений совершил житель Псковской области

10:08, 16 июня 2021, ПАИ

Более 100 наркопреступлений совершил житель Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи УМВД России по Псковской области завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Печорского района в совершении 140 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, в составе организованной группы.

Следствием установлено, что с апреля 2020 года мужчина получал для реализации крупные партии наркотических средств, которые он в последующем реализовывал на территории Псковского и Печорского районов.

Информацию об их местонахождении мужчина, используя интернет, передавал организаторам нелегального интернет-магазина для продажи покупателям.

По результатам расследования гражданину предъявлено обвинение в совершении 140 противоправных деяний, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.