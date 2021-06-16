В Псковской области разыскивают 62-летнего мужчину

10:14, 16 июня 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивают 62-летнего мужчину. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Валерий Кошелев,1959 года рождения, 12 июня ушел из дома в деревне Пружинец Пустошкинского района в неизвестном направлении. В настоящее время местонахождение Валерия Кошелева неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, черные волосы с сединой. Был одет в серую жилетку, черно-белую футболку, зеленые штаны, серые ботинки, с собой черная сумка через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.