«Рено» въехал в забор, уходя от погони, в Новосокольническом районе

10:58, 16 июня 2021, ПАИ



Водитель иномарки, скрываясь от полиции, врезался в забор в Новосокольниках. Об этом сообщил корреспондент газеты «Новосокольнический край».

16 июня около 6 часов утра произошло ДТП на ул. Шоссейной г. Новосокольники.

По предварительной информации, 23-летний житель д. Захарино Новосокольнического района, управляя автомашиной «Рено», пытаясь скрыться от сотрудников полиции выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением.

В результате этого автомобиль «Рено» въехал в железобетонный забор.

По предварительным данным, у водителя «Рено» имелись признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП автомашина получила технические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.