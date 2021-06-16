«Рено» въехал в забор, уходя от погони, в Новосокольническом районе
Водитель иномарки, скрываясь от полиции, врезался в забор в Новосокольниках. Об этом сообщил корреспондент газеты «Новосокольнический край».
16 июня около 6 часов утра произошло ДТП на ул. Шоссейной г. Новосокольники.
По предварительной информации, 23-летний житель д. Захарино Новосокольнического района, управляя автомашиной «Рено», пытаясь скрыться от сотрудников полиции выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением.
В результате этого автомобиль «Рено» въехал в железобетонный забор.
По предварительным данным, у водителя «Рено» имелись признаки алкогольного опьянения.
В результате ДТП автомашина получила технические повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.
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