Виктор Антонов: Чрезвычайно важно, что была прибавка в бюджете Псковской области по всем отраслям соцсферы

12:34, 16 июня 2021, ПАИ

«Чрезвычайно важно, что, несмотря на все события, которые были в прошлом году, у нас была прибавка в бюджете по всем отраслям социальной сферы», - заявил председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов на заседании комитета 16 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рассматривая вопрос о проекте закона Псковской области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год», докладчик, заместитель председателя комитета по финансам Псковской области - начальник отдела бюджета Вера Киселева отметила, что все социальные обязательства исполнены в полном объеме, идет ежегодный прирост фонда оплаты труда.

Значительные прибавки в бюджете региона подтвердили представители комитета по здравоохранению, образованию и культуре.

Представитель Счетной палаты региона подчеркнула, что проведена внешняя проверка отчета и главных распорядителей. Отчетность соответствует инструкции Минфина.