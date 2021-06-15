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Экономика

Виктор Антонов: Чрезвычайно важно, что была прибавка в бюджете Псковской области по всем отраслям соцсферы

«Чрезвычайно важно, что, несмотря на все события, которые были в прошлом году, у нас была прибавка в бюджете по всем отраслям социальной сферы», - заявил председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов на заседании комитета 16 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рассматривая вопрос о проекте закона Псковской области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год», докладчик, заместитель председателя комитета по финансам Псковской области - начальник отдела бюджета Вера Киселева отметила, что все социальные обязательства исполнены в полном объеме, идет ежегодный прирост фонда оплаты труда.

Значительные прибавки в бюджете региона подтвердили представители комитета по здравоохранению, образованию и культуре.

Представитель Счетной палаты региона подчеркнула, что проведена внешняя проверка отчета и главных распорядителей. Отчетность соответствует инструкции Минфина.

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