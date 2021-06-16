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Стали известны результаты творческого конкурса среди людей с ментальными проблемами в Псковской области

Необычные люди соревновались в Пскове. Фото Мои документы

Подведены итоги отборочного тура Первых Международных детских инклюзивных творческих игр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. В играх приняли участие дети с инвалидностью, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы Пскова, Великих Лук, Дедович и Дедовичского района.

Состязания проводились в следующих возрастных группах: от 6 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 27 лет.

Членами жюри было рассмотрено 25 представленных конкурсных заявок отборочного тура Первых Международных детских инклюзивных творческих игр. Работы были представлены в самых разных номинациях: музыкальное искусство (7 заявок); изобразительное искусство (10 заявок), театральное искусство (1 заявка); художественное слово (2 заявки); жестовая песня (2 заявки) и хореографическое искусство
(3 заявки).

В соответствии с критериями оценки, утвержденными Положением об отборочном туре Первых Международных детских инклюзивных творческих игр, а также на основании оценочных листов членов жюри вынесло решение о присвоении призовых мест в номинации «Жестовое пение» подноминация «Сольное исполнение»:
1 место- Алексей Петров, (Псков);

подноминация «Дуэты»:
1 место — Анастасия Гавронова и Анастасия Купчик, (Псков).

Остальные участник Игр отмечены дипломами участника и благодарностями.

Комитетом по культуре Псковской области направлены заявки победителей отборочного тура Первых Международных детских инклюзивных творческих игр для участия в финальном этапе Первых Международных детских инклюзивных творческих игр, который пройдет в Хабаровске с 12 по 19 августа 2021 года.

Международные детские инклюзивные творческие игры — это состязания в области высших достижений в культуре и искусстве с участием детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов среди представителей Псковской области

 

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