Водитель автомобиля Nissan Primerа въехал в дерево в Невельском районе
Водитель иномарки въехал в дерево в Невельском районе, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».
ДТП произошло 16 июня в деревне Червоеды Невельского района. Водитель автомобиля Nissan Primerа не справился с управлением и врезался в дерево.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, пожарные и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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