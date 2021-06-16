Водитель автомобиля Nissan Primerа въехал в дерево в Невельском районе

20:43, 16 июня 2021, ПАИ

Водитель иномарки въехал в дерево в Невельском районе, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».

ДТП произошло 16 июня в деревне Червоеды Невельского района. Водитель автомобиля Nissan Primerа не справился с управлением и врезался в дерево.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, пожарные и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.