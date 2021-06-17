Массовые проверки ожидают водителей на улицах Пскова

08:35, 17 июня 2021, ПАИ

17 июня в Пскове дорожная полиция проведет массовую проверку водителей, сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу.

Основные цели мероприятия: выявление нарушений управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Место проведения массовой отработки: с 16:00 до 16:50, улица Чудская – улица Ижорского Батальона.