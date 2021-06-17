В Псковской области изменится порядок расчета прожиточного минимума

11:43, 17 июня 2021, ПАИ

В Псковской области изменится порядок расчета прожиточного минимума. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.

Проект закона «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Псковской области» разработан в целях приведения законодательства области в соответствие с федеральным. Он напомнил, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 134-ФЗ, согласно которым институт потребительской корзины упраздняется, меняется порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам. В субъектах Российской Федерации данный показатель на очередной год будет устанавливаться 1 раз в год до 15 сентября с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

За принятие законопроекта в двух чтениях проголосовали 35 депутатов.