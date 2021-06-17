Ликвидировать нельзя, оставить. Итоги комиссии по БДД

14:56, 17 июня 2021, ПАИ

Жителей нашего города удивить сложно. Когда люди читают в новостях о том, что такого-то числа состоится городская комиссия по безопасности дорожного движения, то примерно знают, какие решения там будут приняты. Мол, опять где-то ликвидируют переход, где-то снова изменят режим работы светофора, а на этом, в общем-то, и все. Но прошедшая во вторник комиссия спутала все карты. И для многих людей, радеющих за городскую (и пешеходную в частности) инфраструктуру, стала настоящим открытием. Оказывается, удивить все-таки можно!

Перед началом заседания члены комиссии дружелюбно обменивались мнениями, общались, шутили. Депутат городской думы Федор Постнов с присущей ему экспрессией рассказывал кому-то по телефону про псковские тротуары, которые не приспособлены для передвижения маломобильных групп населения. В 16:00 открылись двери кабинета и всех пригласили занять места. Нужно отдать должное – члены комиссии пришли вовремя, никто не опоздал, кто-то пришел даже раньше.

За здравое зерно

Заседание началось с полемики. Дело в том, что вопрос о возвращении ранее ликвидированных пешеходных переходов не был включен в повестку. Глава администрации Александр Братчиков сказал, что не видит смысла пересматривать ранее принятые решения. Но во время обсуждения слово взял депутат городской думы Григорий Стороненков. Спокойно и рассудительно он постарался донести до членов комиссии, что нельзя просто так отвергать, нужно ознакомиться с материалами по данному вопросу, посмотреть аргументацию и предложения, потому что там может быть «здравое зерно». И ранее принятые решения могли быть некорректными. В итоге большинство согласилось с доводами. Было принято решение создать рабочую группу. В нее войдут представители ГИБДД, УГХ и те члены комиссии, которые выразили желание ознакомиться с материалами по вопросу возвращения переходов. Если рабочая группа сочтет предложение достойным внимания, то его рассмотрят на следующем заседании.

Далее рассматривали предложение другого депутата городской думы – Дениса Иванова. Он вынес на комиссию предложение об увеличении длительности пешеходной фазы светофора на перекрестке ул. Инженерная — ул. Индустриальная. Об этом его попросили жители микрорайона, в том числе пожилые. Было принято решение добавить пешеходам пять секунд в утреннее время. Светофор проработает в тестовом режиме месяц.

Следом комиссия рассмотрела вопрос об установке искусственной дорожной неровности (в народе – «лежачий полицейский») в Хлебном проезде. На том участке отремонтировали дорогу, следовательно, все стали разгоняться. Начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт был против предложения, объяснив это тем, что в том месте узкая дорога и скоростей никаких нет. С ним не согласился Александр Братчиков и отметил, что он сам каждый день видит, как там ездят. Решение комиссии – «лежачий полицейский» появится после установки освещения.

Первый пошёл

ОГИБДД по Пскову выступило с предложением выделить средства на пропаганду ПДД и социальную рекламу. Члены комиссии поддержали. Далее Владимир Папорт рассказал о том, что в конце учебного года было обследовано 33 образовательных учреждения: у каких-то школ отсутствуют пешеходные ограждения, где-то искусственные дорожные неровности не соответствуют ГОСТу, а где-то не установлен светофорный объект типа Т7.

Когда речь зашла об этих самых светофорных объектах Т7, слово взял представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Он сослался на Минтранс, который заявлял, что «Т7 не работает», и предложил оборудовать треугольник видимости. Треугольник видимости (обычно он формируется специальными столбиками) оборудуется в непосредственной близости у пешеходного перехода и не дает автомобилю припарковаться у перехода или на самом переходе, тем самым обеспечивает видимость пешеходов. Поэтому более эффективен. Александр Братчиков согласился. Кроме того, треугольники видимости в разы дешевле, а это благоприятно скажется на бюджете. Комиссия приняла решение обустроить первый в городе треугольник видимости у псковского гуманитарного лицея. Не исключено, что если треугольник покажет свою эффективность, в будущем он может появиться у других школ и пешеходных переходов, как, например, в Южно-Сахалинске и других городах.

Оставить нельзя ликвидировать. Где запятая?

Самое интересное было дальше. Владимир Папорт рассказал о том, что в данный момент в городе расположено 37 нерегулируемых пешеходных переходов, на которых необходимо установить светофоры. ОГИБДД УМВД России по городу Пскову обратилось к комиссии с предложением разработать план поэтапного приведения пешеходных переходов в нормативное состояние до конца 2022 года, а несколько других пешеходных переходов ликвидировать. В том числе и пешеходный переход на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной. Первым за данный переход вступился замначальника УГХ Александр Грацкий. Он отметил, что там постоянно ходит большое количество людей и переход нельзя ликвидировать. С этим согласились практически все члены комиссии. Кроме того, если идти со стороны Крестовского шоссе и необходимо пройти к вокзалу, то это вообще единственный путь. Кто-то из членов комиссии стал говорить о том, что все, кто едет с моста, там разгоняются и это может быть небезопасно. Директор ООО «СК-Монтаж» Юрий Бурлин предложил установить островок безопасности и тем самым обезопасить людей. Но в итоге комиссия сошлась на том, чтобы установить камеру фотофиксации и рассмотреть возможность установки светофора. Дальнейшие вопросы о ликвидации переходов комиссия и вовсе не стала рассматривать!

Развести всех

Затем комиссия перешла к предложениям общественного движения «Убитые дороги». Всего было четыре предложения. Три из них касались разведения пешеходных и автомобильных потоков. А именно на перекрестках Рижского проспекта и улицы М. Горького, Юбилейной и Кузбасской Дивизии, Октябрьского проспекта и улицы Гагарина. Идея простая: когда загорается зеленый для пешеходов, выключать постоянно горящую стрелку поворота направо. Но большинство членов комиссии побоялось увеличения пробок, и в итоге предложения не были приняты. Предложение ввести дополнительную задержку переключения фаз светофора из-за большой протяженности светофора на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной будет проработано в рамках рабочей группы с учетом ремонта Рижского проспекта.

Последнее предложение общественников касалось изменения схемы проезда перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной. «Убитые дороги» предложили сделать четыре полосы при движении от «Ленты» и разрешить движение с левой полосы только налево, со второй и третьей полосы разрешить движение прямо, с правой - только направо.

Кроме того, в составе рабочей группы рассмотрят и другие предложения, прозвучавшие на комиссии. Это вопрос об организации выезда налево с ЖК «ТЭЦ» и запрет остановки на улице Советской, а также запрет остановки по четным и нечетным датам на участке улицы Металлистов от Октябрьского проспекта до улицы Л. Толстого.

Подводя итог, можно сказать, что в целом комиссия прошла очень продуктивно. Не было какой-то особой формальности. Каждый вопрос рассматривался подробно, а в некоторых моментах даже эмоционально. Особо радует, что комиссия не стала ликвидировать переходы, а стала искать альтернативные пути для обеспечения безопасности.