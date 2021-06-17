Назначена дата выборов депутатов Псковского областного Собрания

13:16, 17 июня 2021, ПАИ

Назначена дата выборов депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня.

«Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов внес проект постановления о назначении выборов на 19 сентября 2021 года», - сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению ПОС Владимир Яников. По его словам, комитет рекомендует принять проект постановления.

Согласно законодательству дата выборов должна быть официально назначена не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы в областное Собрание состоятся 19 сентября.

Опубликование принятого на сессии постановления запланировано на 18 июня, сообщил Александр Котов.