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Политика

Работа над пополнением доходной части бюджета Псковской области продолжится осенью, уверен Александр Котов

 

Работа над пополнением доходной части бюджета Псковской области продолжится осенью, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

Александр Котов напомнил, что на сегодняшней сессии депутаты приняли проект закона области о внесении изменений в закон о бюджете. «Это очередные правки. Объем областного бюджета увеличился еще на 1,2 млрд рублей. Фактически доходная и расходная часть уже превысили фактическое исполнение областного бюджета в прошлом году. Губернатор и органы исполнительной власти продолжают конструктивную работу с правительством, с профильными министерствами и ведомствами, что даёт нам возможность привлекать дополнительные средства из федерального бюджета, расходуя их на самые необходимые нужды, на реализацию госпрограмм, нацпроектов. Все эти существенные изменения мы можем видеть собственными глазами», - отметил спикер областного Собрания.

Александр Котов добавил, что изменения в бюджет региона ещё будут вноситься. «Мы ожидаем поступление денежных средств не только из федерального бюджета, но и увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов. Думаю, что в октябре, когда соберемся на сессию в новом составе, будем рассматривать вопрос и продолжать работать над пополнением доходной части областного бюджета», - заключил Александр Котов.


 

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