До +32 градусов ожидается в Псковской области 18 июня

13:51, 17 июня 2021, ПАИ

18 июня в Псковской области ожидается до +32 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу на территории региона ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днём от +27 до +32 градусов. Атмосферное давление высокое.

Ранее в Государственной инспекции труда Псковской области напомнили, что работодатель обязан обеспечить безопасные и здоровые условия труда работников во время жаркой погоды.