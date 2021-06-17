Кондиционеры, перерывы, сокращённый день: аномальная жара прогнозируется в Псковской области

10:23, 17 июня 2021, ПАИ

В Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода с повышением температуры до 30 градусов. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить безопасные и здоровые условия труда работников, напомнили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Работодателю в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами. В целях предотвращения неблагоприятного воздействия высокой температуры на здоровье и работоспособность человека в соответствии с санитарными нормами рабочее время может быть ограничено.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.

Для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5-27,5 градуса).