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Псковская область входит в топ-3 регионов Северо-Запада по обеспеченности населения местами в санаториях

Псковская область входит в топ-3 регионов Северо-Запада по обеспеченности населения местами в санаториях. Такие данные представил портал бронирования Санатории-России.рф.

Россияне все чаще отдыхают в своем или соседнем регионе проживания, в то время как на южных курортах России практически не осталось свободных мест этим летом.

В топ-5 на Северо-Западе России по числу мест в санаториях на 100 тысяч населения вошли Новгородская область (382 места), Калининградская область (316), Псковская область (303), Вологодская область (202) и Ленинградская область (171).

Лидером по общему числу мест в санаториях Северо-Запада РФ является Санкт-Петербург (6 490 мест), хотя это составляет только 121 место на 100 тысяч жителей города. На втором месте - Ленобласть (3 236 мест), на третьем месте - Калининградская область (3 220 мест).

Для составления рейтинга использовались публичные данные Росстата о числе мест в санаториях и населении регионов.

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