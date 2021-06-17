Фото на память

20:15, 17 июня 2021, ПАИ

Шестой созыв Псковского областного Собрания завершил свою работу, перед этим назначив дату новых выборов в региональный парламент. И последняя, 59-я сессия в каком-то смысле стала отражением всей деятельности заксобрания: в том числе с дискуссиями и дебатами. Подробности — в репортаже Псковского агентства информации.

«Выпал из повестки»

Депутаты, в соответствии с бюджетным законодательством, приняли отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год. Доходы региона в прошлом, коронакризисном году составили рекордные 43,5 миллиарда рублей, расходы – 46,6 миллиарда. Государственный долг области по данным на 1 января 2021 года - 19 миллиардов. «Ждем постановление правительства по реструктуризации бюджетных и коммерческих кредитов», - подчеркнула вице-губернатор, руководитель областного финуправления Татьяна Баринова.

В процентом выражении исполнение бюджета по доходам и расходом составило 94,3% и 95,2% соответственно. Учитывая, что в 2020 году Псковская область не только реализовывала нацпроекты и «майские указы» президента, но, как и вся страна, боролась с последствиями пандемии, результат может считаться более чем не плохим.

Тем не менее, даже эта информация стала поводом для критики региональных властей со стороны некоторых представителей оппозиции. Лидер псковского «Яблока» вновь поднял тему госдолга и коммерческих кредитов, подвергнув сомнению деятельность в этой сфере областной администрации. Да так, что спикер областного Собрания Александр Котов не выдержал и взял слово.

«Депутаты фракции «Яблоко» ни разу не голосовали за бюджет. Ни за хороший, ни за плохой, ни за маленький, ни за большой. На 11 миллиардов вырос бюджет области благодаря работе губернатора и органов исполнительной власти. Спасибо-то скажите. Найдите в себе силы. Понятно, что есть за что критиковать. Особенно тех, кто работает. Но спасибо-то надо говорить!» - обратился он к «яблочнику».

Что касается госдолга, то, напомнил Александр Котов, в докладе Татьяны Бариновой прозвучала информация о том, что региональные власти ждут средства из федерального бюджета на его реструктуризацию: в соответствии с заявлением Владимира Путина, сделанного им в послании Федеральному Собранию. «Вы выпали из повестки! Вы слушали послание президента Федеральному Собранию? Похоже, не слушали! Вы видите, что ситуация меняется в лучшую сторону?» - обратился он к Льву Шлосбергу.

«Увеличивается собственная доходная база в региональных бюджетах: нельзя этого не замечать! Администрация области проводила серьезную работу, и мы были участниками этого процесса» - добавил спикер, и подчеркнул, что госдолг Псковской области всегда находился в пределах, которые определены федеральным законодательством.

«Вместе предложить решения»

Псковские парламентарии также одобрили поправки в бюджет региона на 2021 год, увеличив его доходы и расходы почти на 1,25 миллиарда рублей. В основном речь идет о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета. Более 290 миллионов выделяется на медицину, 240 с лишним — на ремонт дорог, 242 — на реконструкцию здания кинотеатра «Октябрь» под краеведческую библиотеку, столько же — на завершение строительства школы в Великих Луках.

Кроме того, в областной бюджет вернутся 58 миллионов рублей, выделенных администрации Пскова на покупку квартир для сирот. И вот это уже хорошей новостью назвать было трудно. «Несколько десятков детей-сирот не получат жилье в этом году», - констатировал представитель областной прокуратуры.

Пояснить ситуацию депутаты попросили заместителя главы администрации Пскова Елену Жгут. Та рассказала, что город попросту не смог найти необходимое количество квартир, подходящих по цене и метражу. Не помогло даже увеличение предельной стоимости квадратного метра до 51 тысячи рублей. По словам Елены Жгут, при такой цене максимальная стоимость квартиры может составлять 1,692 миллиона. Но однушка в Пскове уже стоит от 1,8 до 2,2 миллиона.

Ситуация стала понятней, но от этого не менее критичной. Так что Александр Котов вынужден был напомнить заместителю главы администрации: «Обязательства с вас никто не снимал. Нужно предлагать решения проблем: с застройщиками встречаться, проектировать квартиры подходящего размера, увеличивать стоимость метра. Иначе ситуация будет повторяться и очередь станет не сокращаться, а расти».

Впрочем, когда его коллеги стали требовать, чтобы у проблемы появились конкретные имя и фамилия, спикер смягчился: «Это не бездействие органов местного самоуправления, есть объективные причины, которые городу не решить самостоятельно. Надо делать выводы, почему проведенные торги не состоялись. Не надо искать кого-то одного виновного, надо вместе предложить пути решения».

Выходом, по мнению председателя Собрания, может стать выдача детям-сиротам не квартир «под ключ», а жилищных сертификатов на определенную сумму, к которым они смогут добавлять собственные средства при покупки недвижимости.

«Спасибо за работу»

К слову, выборы нового созыва Псковского областного Собрания на 19 сентября депутаты также назначили на 59-й сессии. Лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко поинтересовался, будут ли они «обычными» или трехдневными. Но Александр Котов пояснил: «Наши полномочия - назначить дату выборов. Все, что связано с процедурой проведения выборов, - это полномочия Избирательной комиссии соответствующего уровня».

Вновь к теме выборов спикер заксобрания вернулся в заключительном слове, с которым он обратился к депутатам после того, как были рассмотрены все вопросы повестки дня сессии.

«Заседание прошло, мы приняли решение о назначении выборов нового созыва. Я хочу вас поблагодарить за совместную работу, - сказал спикер. - Мы представители разных политических партий, у нас зачастую не сходятся позиции. Это нормально. Нас объединяет одно, всех без исключения: желание сделать жизнь людей в Псковской области лучше».

Он напомнил, что парламентариям иногда приходится принимать непопулярные решения. Но выразил уверенность в том, что это необходимо и обязательно принесет плоды в будущем.

«Спасибо вам всем за работу. Хочу пожелать успеха в предстоящей кампании всем тем, кто принял решение избираться. Выборы — всегда тяжелый и напряженный труд. Они всегда были конкурентными, не будет исключением и эта кампания. Успеха, удачи и победы! А всем, кто завершает работу — большое спасибо. Мы все стали друзьями и будем продолжать общение, вне зависимости от того, где каждый из нас окажется и какую будет занимать должность», - резюмировал Александр Котов.

А после того, как своих обладателей нашли все грамоты и благодарственные письма, пригласил депутатов сделать традиционное групповое фото. Еще одна страница в новейшей истории российского парламентаризма перевернулась.