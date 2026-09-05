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Политика

Михаил Ведерников: За последние годы доля собственных доходов бюджета Псковской области выросла до 68%

Доля собственных доходов в консолидированном бюджете Псковской области выросла до 68 %, а государственный долг снижен более чем вдвое – с 102 до 42,8 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX по итогам XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Глава региона отметил, что многие руководители муниципалитетов уже научились соединять механизмы развития территорий в единую систему, в том числе с привлечением возможностей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время по предложению председателя Заксобрания региона Александра Котова для муниципальных команд проведут семинар, на котором представят лучшие практики.

Ведерников также рассказал о росте активности общественных организаций: несколько лет назад они привлекали около 30 миллионов рублей в год, а теперь – порядка 400 миллионов. За эти годы создана система, в которой инициатива жителей получает поддержку, а хорошие идеи – реальные механизмы для воплощения.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия». В основу программы легло более десяти тысяч предложений жителей Псковской области.

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет.

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