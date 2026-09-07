Избирательные бюллетени печатают в Псковской области

11:17, 07 сентября 2026, ПАИ

Избирательные бюллетени печатают в типографии в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Перед печатью комиссии тщательно подготовили макет, выверяли каждую букву и символ, а также согласовывали информацию о кандидатах и партиях.

Кроме того, в этом году каждый бюллетень получил надёжную защиту от подделок: микрошрифт и тангирную сетку, которую невозможно подделать. За соблюдением всех технологий печати следят члены избирательной комиссии Псковской области.

18, 19 и 20 сентября жители региона получат четыре бюллетеня – два по выборам депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и два для выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Кроме того, там, где пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных округов по одномандатным округам (в Невельском, Новоржевском и Псковском муниципальных округах), жители получат пять бюллетеней.