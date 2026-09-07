Избирательные бюллетени печатают в Псковской области
Избирательные бюллетени печатают в типографии в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.
Перед печатью комиссии тщательно подготовили макет, выверяли каждую букву и символ, а также согласовывали информацию о кандидатах и партиях.
Кроме того, в этом году каждый бюллетень получил надёжную защиту от подделок: микрошрифт и тангирную сетку, которую невозможно подделать. За соблюдением всех технологий печати следят члены избирательной комиссии Псковской области.
18, 19 и 20 сентября жители региона получат четыре бюллетеня – два по выборам депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и два для выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.
Кроме того, там, где пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных округов по одномандатным округам (в Невельском, Новоржевском и Псковском муниципальных округах), жители получат пять бюллетеней.
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