Более 10 тысяч предложений жителей легли в основу Народной программы «Единой России» в Псковской области

09:58, 08 сентября 2026, ПАИ

В Пскове прошёл третий этап XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Ключевым событием встречи стало принятие предвыборной программы Псковского регионального отделения партии для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

С основным докладом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подвёл итоги реализации предыдущей Народной программы и обозначил курс развития региона.

Глава региона сообщил, что с февраля предложения собирали по всей области: на встречах с жителями, в трудовых коллективах, общественных приёмных, через депутатов и местные отделения партии. В итоге в основу документа легло более десяти тысяч инициатив.

«Этот результат – итог большой открытой и предметной работы и одновременно показатель доверия людей к этому формату, к партии и нашей команде», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, такой отклик появился неслучайно: жители уже привыкли напрямую участвовать в жизни региона. Только по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 250 общественных пространств и около 150 дворов. Ежегодно в области приводят в порядок 30–40 территорий, выбранных самими гражданами.

Отдельно губернатор отметил развитие тосовского движения. Сегодня оно объединяет более 180 активных жителей, которые самостоятельно разрабатывают проекты, добиваются финансирования и реализуют свои идеи.

«Только в этом году победили почти 700 инициатив на общую сумму больше 410 миллионов рублей. А всего на проекты ТОС инициативное бюджетирование за это время мы направили один миллиард 150 миллионов рублей. Сумма внушительная», – привёл цифры Михаил Ведерников.

Он поблагодарил глав муниципалитетов за поддержку движения, особенно отметив Псков, где на гранты для ТОС в текущем году заложено 44 миллиона рублей. При этом губернатор подчеркнул, что в муниципалитетах всё чаще применяется комплексный подход: не отдельный объект, а целостный замысел развития территории. В ближайшее время для муниципальных команд проведут семинар по обмену лучшими практиками.

Глава региона подчеркнул, что безусловный приоритет партии – бойцы специальной военной операции, их семьи, родные и близкие. Сегодня в регионе действует 47 мер поддержки. В региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось уже порядка 95 тысяч человек, порядка 99,9 % запросов были решены.

В Печорах работает первый в стране Центр духовной реабилитации ветеранов специальной военной операции и их семей, а также создана школа адаптивного спорта в Пскове. В планах – строительство областного центра адаптивной физической культуры и спорта с площадками, которые разместятся в обоих городах.

«Единый день голосования уже совсем скоро. Жители будут выбирать, кому доверить развитие Псковской области на следующие пять лет. Мы единственные, кто может предложить как конкретные результаты, так и конкретные планы. У нас есть поддержка нашего президента, есть поддержка правительства, есть сильная команда, есть Народная программа, которую мы формировали вместе с жителями нашего региона. Теперь важно утвердить её и начать выполнять. Мы честно смотрим людям в глаза, потому что можем отвечать за то, что уже сделали, и за те обязательства, которые берём на себя сегодня. В диалоге со всеми участниками этой работы мы готовы и будем уверенно двигаться вперёд. Мы знаем, что делать и как делать. Обязательно доведём до результата всё, что сегодня вместе определили как наши основные приоритеты. Победа будет за нами! Работаем», – резюмировал Михаил Ведерников.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».