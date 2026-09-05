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Политика

Михаил Ведерников: Налоговые поступления от туризма в Псковской области выросли до 1,3 млрд рублей

Налоговые поступления от туризма в Псковской области за год выросли с 500 млн рублей в 2021 году до 1,3 млрд рублей в 2025-м. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX по итогам XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Глава региона также отметил улучшение транспортной доступности: восстановлено железнодорожное сообщение с Белоруссией, псковский аэропорт в прошлом году обслужил почти 142 тысячи пассажиров, в нём готовится к открытию новый терминал прилёта.

В сферу ЖКХ, по словам губернатора, уже привлечено почти 20 млрд рублей, в ближайшие три года планируется модернизировать ещё девять объектов. В малых населённых пунктах установлено почти 270 базовых станций – связь и интернет получило свыше 70 тысяч человек. Благодаря активной работе с Минцифры Псковская область вошла в число четырёх пилотных регионов, участвующих в проекте «Устранение цифрового неравенства 3.0».

Напомним, Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия». В основу программы легло более десяти тысяч предложений жителей Псковской области.

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет.

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