Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников: Принцип активного участия псковичей в жизни региона распространился на все направления

XXXII конференция регионального отделения партии «Единая Россия» дала возможность подвести промежуточный итог общей работы. Об этом в своём канале в мессенджере МАХ рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Видеозапись из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Губернатор подчеркнул, что в основу региональной Народной программы легли более десяти тысяч предложений жителей Псковской области и этот показатель отражает доверия людей к такому формату работы.

«За последние годы принцип активного участия жителей в жизни региона мы распространили практически на все направления. Люди сами выбирают территории для благоустройства: так мы привели в порядок 250 общественных пространств и почти 150 дворовых территорий – за счёт экономии», – отметил Михаил Ведерников.

ТОСовское движение объединяет уже более 180 тысяч активистов в регионе. Только в этом году победили около 700 инициатив на сумму более 410 млн рублей, а всего на проекты ТОС и инициативное бюджетирование направлен 1 млрд 150 млн рублей, заметил глава региона.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 сентября 2026

Михаил Ведерников: Принцип активного участия псковичей в жизни региона распространился на все направления
04 сентября 2026

Качество и технологии: Евгений Васильев – о том, как Народная программа изменит здравоохранение Псковской области
04 сентября 2026

Надежда Васильева: В Народной программе сосредоточены многие запросы участников СВО
04 сентября 2026

Наталья Мельникова назвала демографию главным направлением Народной программы
04 сентября 2026

Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание
04 сентября 2026

10 тысяч предложений псковичей: как голос жителей региона стал основой Народной программы
04 сентября 2026

Александр Козловский: Народная программа сформирована по запросам жителей
04 сентября 2026

Игорь Дитрих объяснил важность Народной программы для псковских семей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...