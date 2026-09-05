Михаил Ведерников: Принцип активного участия псковичей в жизни региона распространился на все направления

17:30, 05 сентября 2026, ПАИ

XXXII конференция регионального отделения партии «Единая Россия» дала возможность подвести промежуточный итог общей работы. Об этом в своём канале в мессенджере МАХ рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Видеозапись из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Губернатор подчеркнул, что в основу региональной Народной программы легли более десяти тысяч предложений жителей Псковской области и этот показатель отражает доверия людей к такому формату работы.

«За последние годы принцип активного участия жителей в жизни региона мы распространили практически на все направления. Люди сами выбирают территории для благоустройства: так мы привели в порядок 250 общественных пространств и почти 150 дворовых территорий – за счёт экономии», – отметил Михаил Ведерников.

ТОСовское движение объединяет уже более 180 тысяч активистов в регионе. Только в этом году победили около 700 инициатив на сумму более 410 млн рублей, а всего на проекты ТОС и инициативное бюджетирование направлен 1 млрд 150 млн рублей, заметил глава региона.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.