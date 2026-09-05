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Политика

За пять лет в Псковской области построили 18 детских садов и пять школ – Михаил Ведерников

За последние пять лет в Псковской области построено 18 детских садов на 2,6 тысячи мест и пять школ на 3 тысячи учеников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX по итогам XXXII конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

В ближайшие годы, по словам главы региона, запланирован капитальный ремонт почти 30 школ и завершение строительства ещё пяти новых благодаря возможностям президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ведерников также рассказал о дополнительных мерах поддержки рождаемости: каждая молодая семья получает 600 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка. В этом учебном году планируется запустить проект «Псков.Старт» – курс плавания, самообороны или ориентирования на местности для детей семи-восьми лет.

Губернатор отметил, что в здравоохранении удалось сократить дефицит врачей с 52 % в 2018 году до 36 % в 2026-м. В планах модернизации первичного звена – строительство ещё 40 модульных ФАПов, ремонт 57 медицинских объектов, приобретение почти 50 автомобилей и пяти передвижных медицинских комплексов.

Особое внимание Ведерников уделил развитию экономики и созданию рабочих мест. В ОЭЗ «Моглино» уже 16 резидентов, фактически вложено почти 25 млрд рублей, создано более 750 рабочих мест. В Великих Луках «Электрополис» и «Агрополис» объединяют 25 предприятий малого и среднего бизнеса.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия». В основу программы легло более десяти тысяч предложений жителей Псковской области.

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет.

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