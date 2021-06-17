Встреча на «Седьмом небе». Псковичи рассказали о своих необычных страхах

21:47, 17 июня 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу необычных ситуаций, которые могут их напугать. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. 37 пропущенных звонков от мамы или жены/

2. Проспать в первый рабочий день/

3. Долго печатать важный документ, а он не сохранится.

4. Страх, что какое-нибудь животное выползет из туалета.

5. Потерять игрушку антистресс.

6. Страх, что тебя плохо закрепили на американских горках.

7. Стоять в очереди на кассе с продуктами, не зная баланс на карточке.

8. Включать воду в ванной, не зная, переключён ли душ.

9. Набрать 79 балов за тест, когда необходимо 80/

10. Россия не выиграет Чемпионат Европы по футболу.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!