В Локнянском районе утверждены результаты голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году

22:42, 17 июня 2021, ПАИ



На заседании общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования под председательством помощника главы Локнянского района Бориса Дьяконова подведены итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий. Об этом ПАИ сообщили корреспонденты газеты «Восход».

На голосование было предложено две территории - «Привокзальная площадь» и «Поселковый парк». В голосовании приняло участие 695 раждан, за поселковый парк проголосовал 501 человек, за привокзальную площадь - 194. Победителем голосования стала общественная территория «Поселковый парк». Комиссия утвердила результаты голосования.

