Приют «Лесопилка» приглашает псковичей на обливания собак

08:09, 18 июня 2021, ПАИ

​

Псковский приют для бездомных животных «Лесопилка» просит помочь с обливанием собак в жару. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Зоозащиты».

«Друзья, в связи с сильной жарой мы приостанавливаем прогулки с собаками до снижения температуры. Прогулки в такую жару чреваты перегревом, обмороками и даже летальными последствиями, особенно у пожилых собак», - сообщается в посте.

Как рассказали сотрудники приюта, они готовят ёмкости с водой для обливания и приглашают всех желающих помочь охлаждать собак в жару.

«Хотите загореть и намокнуть одновременно - приезжайте в приют. Выбирайте собаку и играйте в водные процедуры», - с улыбкой обратились к псковичам зоозащитники.

Напоминаем, что приют «Лесопилка» находится по адресу Новгородская, 7 и открыт для посещения каждый день с 12:00 до 18:00.