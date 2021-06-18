Приют «Лесопилка» приглашает псковичей на обливания собак
Псковский приют для бездомных животных «Лесопилка» просит помочь с обливанием собак в жару. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Зоозащиты».
«Друзья, в связи с сильной жарой мы приостанавливаем прогулки с собаками до снижения температуры. Прогулки в такую жару чреваты перегревом, обмороками и даже летальными последствиями, особенно у пожилых собак», - сообщается в посте.
Как рассказали сотрудники приюта, они готовят ёмкости с водой для обливания и приглашают всех желающих помочь охлаждать собак в жару.
«Хотите загореть и намокнуть одновременно - приезжайте в приют. Выбирайте собаку и играйте в водные процедуры», - с улыбкой обратились к псковичам зоозащитники.
Напоминаем, что приют «Лесопилка» находится по адресу Новгородская, 7 и открыт для посещения каждый день с 12:00 до 18:00.
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