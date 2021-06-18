Автомобиль BYD F3 съехал в кювет из-за собаки в Дновском районе

09:33, 18 июня 2021, ПАИ

Водитель BYD F3 совершил съезд в кювет, объезжая собаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

ДТП произошло 17 июня в Дновском районе. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля BYD F3 на закругленном участке дороги не справился с управлением из-за того, что на проезжую часть выбежала собака. В результате чего съехал на левую обочину, где совершил наезд на дорожный знак и съехал в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина отказался от госпитализации.