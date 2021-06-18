Автомобиль BYD F3 съехал в кювет из-за собаки в Дновском районе
Водитель BYD F3 совершил съезд в кювет, объезжая собаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
ДТП произошло 17 июня в Дновском районе. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля BYD F3 на закругленном участке дороги не справился с управлением из-за того, что на проезжую часть выбежала собака. В результате чего съехал на левую обочину, где совершил наезд на дорожный знак и съехал в левый кювет по ходу движения.
В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина отказался от госпитализации.
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