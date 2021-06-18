Псковские онкологи: Хирургическая служба в регионе на высоком уровне

10:53, 18 июня 2021, ПАИ

В настоящее время уровень хирургической службы в Псковском онкологическом диспансере соответствует уровню ведущих клиник Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом заявил заведующий хирургическим онкоотделением Максим Гореленко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 18 июня.

Он отметил, что при лечении рака ЖКТ применяется комплексный подход, задействуется весь арсенал: хирургия и химиотератия.

В этом году в онкодиспансере выполнена целая серия операций с положительным исходом. При лечении желудка, ободочной кишки, прямой кишки проводится радикальная лапароскопическая операция. Этим способом были выполнены больше половины операций на брюшной полости.

По словам Гореленко, по итогам 2020 года, который нельзя рассматривать как показательный из-за пандемических ограничений, онкодиспансер потерял большое количество пациентов, которые скорее всего «не дошли» до врачей.

Сейчас этот показатель выше и уровень хирургии «у нас хороший».