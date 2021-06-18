Курение повышает риск развития рака легких в 14 раз — псковский онколог

11:00, 18 июня 2021, ПАИ

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 июня отметил, что курение повышает риск развития рака легких в 14 раз.

По словам врача, онкология передаётся по наследственности лишь в 4% случаев.

«Причинами развития онкологии является неправильный образ жизни, - добавил Юров. - От 15 до 25% повышается риск рака молочной железы при избыточном весе».