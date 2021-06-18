В Великих Луках мужчина выбросился из окна

12:55, 18 июня 2021, ПАИ

Вечером 17 июня в Великих Луках мужчина выбросился из окна, сообщают Луки.ру. Перед тем как шагнуть вниз, самоубийца выкинул из окна свою собаку.

Отмечается, что накануне происшествия мужчина предупреждал родственников о желании свести счёты с жизнью. Подробности произошедшего выясняются.