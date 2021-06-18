В Великих Луках мужчина выбросился из окна
Вечером 17 июня в Великих Луках мужчина выбросился из окна, сообщают Луки.ру. Перед тем как шагнуть вниз, самоубийца выкинул из окна свою собаку.
Отмечается, что накануне происшествия мужчина предупреждал родственников о желании свести счёты с жизнью. Подробности произошедшего выясняются.
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