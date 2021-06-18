Финальный этап областной олимпиады по шахматам прошел в Опочке

13:18, 18 июня 2021, ПАИ

Региональный центр шахматного образования и спорта и областная Федерация шахмат утвердили окончательные итоги финального этапа областной олимпиады по шахматам среди обучающихся вторых классов общеобразовательных организаций Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Олимпиада прошла в Опочке — на родине великого шахматиста, первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова. Соревнование включало в себя три дисциплины: конкурс эрудитов, конкурс решения шахматных задач и блиц-турнир.

Лучшим в конкурсе решения шахматных задач стал Григорий Григорьев из школы № 1 имени Л. М. Поземского Пскова, в конкурсе эрудитов — Иван Лабецкий из великолукской гимназии им. С. Ковалевской, а в блиц-турнире — Андрей Будников из псковской школы № 9 им А. С. Пушкина.

В общем зачете по итогам трех конкурсов победителем олимпиады признан учащийся школы № 1 им Л. М. Поземского Григорий Григорьев.

Второе место — у великолучанина Ивана Лабецкого, третье место — у псковича Андрея Будникова.

Всем участникам организаторами и главным арбитром олимпиады — директором гимназии им. А. Д. Петрова Юрием Богашевым были вручены памятные подарки, а победителям и призерам — дипломы и медали.

Мероприятие проведено при поддержке комитета по образованию Псковской области, комитета по спорту Псковской области, а также благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.