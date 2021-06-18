Псковичи и жители области поддержали идею создания бренда «Великие Луки — столица российского воздухоплавания»
Депутат Госдумы, Александр Козловский в своих социальных сетях запустил опрос на тему создания бренда «Великие Луки – столица российского воздухоплавания», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
«Уже 25 лет Великие Луки дарят всем восторг от праздника воздухоплавания. Это визитная карточка города на Ловати. На одной из встреч с жителями региона прозвучало предложение зарегистрировать бренд «Великие Луки – столица российского воздухоплавания», - пишет издание.
Александр Козловский обратился к подписчикам с просьбой поделиться своим мнением. За два дня свое мнение высказали порядка 1050 человек, более 82% ни них поддержали идею создания бренда.
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Псковичи и жители области поддержали идею создания бренда «Великие Луки — столица российского воздухоплавания»