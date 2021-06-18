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Как избежать теплового и солнечного удара во время аномальной жары

В Псковской области предстоящая неделя обещает быть аномально жаркой, что увеличивает риски тепловых и солнечных ударов у населения. Развивается тепловой удар быстро. Чаще это происходит в жаркий летний день после длительного пребывания на солнце, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора РФ.

Способствуют перегреванию не только высокая температура и влажность воздуха, но и слишком плотная, плохо пропускающая воздух одежда, физическое перенапряжение, употребление алкоголя, переедание. Особенно осторожными должны быть люди ослабленные, переутомленные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тиреотоксикозом, ожирением. Легко перегреваются дети и пожилые люди.

Первые признаки теплового удара – головная боль, тошнота, слабость, головокружение. Нередко бывает рвота, появляется сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым. Учащаются пульс и дыхание, человек жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При легкой форме удара температура тела может повышаться до 37,5 С, при более тяжелой – до 39 – 41 С. В тяжелых случаях при тепловом и солнечном ударе человек теряет сознание, может произойти остановка дыхания и сердца.

При солнечном и тепловом ударе необходимо срочно вызвать пострадавшему скорую помощь. Чтобы уберечься от перегревания, не стоит проводить много времени на солнце: первое время находиться под солнечными лучами можно до получаса с перерывами, а затем – не более двух часов с перерывами.

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