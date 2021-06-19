Пропавшую в 2019 году Галину Королёву все еще ищет полиция в Псковской области

18:16, 19 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках полиция продолжает разыскивать пропавшую без вести Галину Королёву 1951 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 23 августа 2019 года она ушла из дома, до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).