Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов попали в «Топ-1000 России»

11:13, 19 июня 2021, ПАИ

В список культурных и туристических брендов, сформированный по итогам национального конкурса «ТОП-1000 России», вошли псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Конкурс проводился с ноября 2020 года по май 2021 года, он проходил на сайте Живоенаследие.рф.

В топ могли войти поселения, сооружения, природные объекты, события, образы, традиции и промыслы, шедевры гастрономии, выдающиеся люди. Организаторы предполагают, что объекты способны привлечь туристов и «сформировать новые продукты креативной экономики».

2 июля пройдет фестиваль «Живое наследие», на котором вручат сертификаты «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России».