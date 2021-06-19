Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профильная смена «Поверь в себя 2021» открылась в Псковской области

  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области
  • Профильная смена "Поверь в себя 2021"
    Фото: УМВД РФ по Псковской области

В Псковской области открылась традиционная четвертая профильная смена ценностно-ориентированной, реабилитационной программы «Поверь в себя 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В торжественной линейке с подъёмом государственного флага, которая прошла на базе загородного учебного центра Псковского филиала Академии ФСИН России, приняли участие врио начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников и руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Для гостей школьники подготовили показательные выступления ­— танцевальный флэшмоб и постановки на тему «Професии будущего».

В мероприятии участвовали подростки из Пскова и районов области, большинство из них приехали в гости к полицейским не в первый раз - осенью прошлого года эти учащиеся посетили смену, прошедшую на спортивной базе «Юность» в Островском районе. Для ребят подготовлена образовательная, досуговая и спортивная программы. Проведение слёта предусматривает соблюдение действующих противоэпидемических ограничений.

Ценностно-ориентированная, реабилитационная программа «Поверь в себя» - проект, реализуемый управлением МВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области, совместно с Советом по молодёжной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков», Псковским филиалом Академии ФСИН России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

19 июня 2021

Профильная смена «Поверь в себя 2021» открылась в Псковской области
19 июня 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 442
19 июня 2021

Михаил Ведерников: Наших депутатов объединяет искреннее желание изменить жизнь в Псковской области к лучшему

19 июня 2021

Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов попали в «Топ-1000 России»
19 июня 2021

Еще 59 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
19 июня 2021

Аномальная жара ожидается в Псковской области 19 июня
18 июня 2021

Голикова отметила сходство симптомов заражения индийским штаммом с простудными
18 июня 2021

Псковичам рассказали, как выбрать безопасный квас

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...