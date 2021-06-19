Профильная смена «Поверь в себя 2021» открылась в Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
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Фото: УМВД РФ по Псковской области
В Псковской области открылась традиционная четвертая профильная смена ценностно-ориентированной, реабилитационной программы «Поверь в себя 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В торжественной линейке с подъёмом государственного флага, которая прошла на базе загородного учебного центра Псковского филиала Академии ФСИН России, приняли участие врио начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников и руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Для гостей школьники подготовили показательные выступления — танцевальный флэшмоб и постановки на тему «Професии будущего».
В мероприятии участвовали подростки из Пскова и районов области, большинство из них приехали в гости к полицейским не в первый раз - осенью прошлого года эти учащиеся посетили смену, прошедшую на спортивной базе «Юность» в Островском районе. Для ребят подготовлена образовательная, досуговая и спортивная программы. Проведение слёта предусматривает соблюдение действующих противоэпидемических ограничений.
Ценностно-ориентированная, реабилитационная программа «Поверь в себя» - проект, реализуемый управлением МВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области, совместно с Советом по молодёжной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков», Псковским филиалом Академии ФСИН России.
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