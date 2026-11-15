Мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

12:40, 15 ноября 2026, ПАИ

В России активизировалась новая схема мошенничества, направленная на пожилых людей. Злоумышленники звонят пенсионерам и их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда России, пишут РИА Новости.

Аферисты убеждают собеседников, что для получения повышенной пенсии необходимо подтвердить банковские реквизиты. Якобы это нужно для того, чтобы надбавка точно дошла до адресата. Если человек отказывается, мошенники начинают запугивать его тем, что без подтверждения выплата не будет перечислена.

При этом, на самом деле повышение фиксированной выплаты к пенсии при достижении 80 лет начисляется Социальным фондом автоматически. Для этого не требуется ни подавать заявления, ни совершать звонки. Настоящие сотрудники госведомств и Соцфонда никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт и коды из СМС-сообщений.