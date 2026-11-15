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Общество

Проезд по мосту через Сущевский канал ​закроют сегодня в Бежаницах

Движение по мосту через Сущевский канал перекроют с 15 ноября в связи с проведением капитального ремонта, сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова. Ограничение продлится до 15 июля 2027 года.

Фото из канала главы округа в MAX

Будет закрыт проезд на участке дороги Бежаницы – Сущево – Цевло, расположенном в посёлке Бежаницы. Ограничение затронет участок от пересечения улиц Смольной и Болотной до поворота на дорогу Молоково – Грудиново – Центр.

Для объезда перекрытого участка необходимо воспользоваться улицей Советской в посёлке Бежаницы, ориентир — дом № 26. Далее следует двигаться до пересечения с дорогами, ведущими в Пушкинские Горы – Локню и Молоково – Грудиново – Центр.

Глава округа попросила жителей заранее планировать поездки и учитывать эту информацию

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