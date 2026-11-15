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Акция «Ангел памяти» прошла в Пскове

В Пскове прошла акция «Ангел памяти», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается 15 ноября, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

  • В Пскове прошла акция «Ангел памяти»
    Фото: Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову
  • В Пскове прошла акция «Ангел памяти»
    Фото: Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову
  • В Пскове прошла акция «Ангел памяти»
    Фото: Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции совместно с образовательными учреждениями областного центра провели мероприятия, направленные на пропаганду законопослушного поведения среди участников дорожного движения. Для участия нужно было изготовить поделку — ангела из любого материала. Символ Дня памяти призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, ведь ангел-хранитель не всегда бывает рядом.

Кроме того, в преддверии Дня памяти жертв ДТП в рамках Всероссийской акции «Дружная страна ЮИД» прошёл телемост между юидовцами многопрофильного лицея № 8 Пскова и отрядами ЮИД из Орла. Такие встречи объединяют отряды из разных регионов России для общения, обмена опытом и укрепления связей, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой целью детские сады и школы Пскова организовали и провели линейки, классные часы, информационные «пятиминутки», акции, посвященные Дню памяти жертв ДТП. С помощью обращений, стихотворений, фотоколлажей, социальных роликов в социальных сетях на страницах образовательных учреждений, в группах «ВКонтакте» и МAX с хэштегами #ДеньПамятиЖертвДТП #Псков2026 образовательные организации старались привлечь внимание широкой общественности к проблемам аварийности на дорогах города», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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