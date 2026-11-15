Псковичам напомнили о детском телефоне доверия

13:14, 15 ноября 2026, ПАИ

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в России работает единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. Об этом псковичам напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При звонке на этот номер со стационарных или мобильных телефонов в любом населённом пункте России дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которую оказывают квалифицированные специалисты.

Основные принципы работы детского телефона доверия – конфиденциальность и бесплатность. Цель такой помощи – профилактика семейного неблагополучия, стрессовых и депрессивных настроений детей и подростков, защита прав детей, укрепление семьи.

«Детский телефон доверия работает ради того, чтобы дети, их родители и все неравнодушные к беде живущего рядом ребёнка могли вовремя получить помощь профессионального психолога», – отметили в пресс-службе.