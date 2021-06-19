На съезде «Единой России» Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область может использовать инфраструктурные кредиты
На съезде партии «Единая Россия» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как регион может использовать инфраструктурные кредиты – соответствующий законопроект был недавно принят в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
«У нас есть ещё 2 месяца, чтобы проработать конкретные предложения. Например, инфраструктурный кредит мы сможем направить на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове и станции по смягчению воды, для Пскова это актуальный вопрос», - отметил Михаил Ведерников.
Глава региона отметил, что также можно использовать инфраструктурные кредиты для реализации проекта «Безопасный город».
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Вопросы реализации проектов сферы спорта рассмотрены на встрече Михаила Ведерникова и замминистра спорта РФ
Губернатор Псковской области принимает участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве
На съезде «Единой России» Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область может использовать инфраструктурные кредиты
Василий Осипов проконтролировал ход работ на объекте благоустройства в Палкинском районе
Михаил Ведерников: Наших депутатов объединяет искреннее желание изменить жизнь в Псковской области к лучшему