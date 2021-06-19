На съезде «Единой России» Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область может использовать инфраструктурные кредиты

14:21, 19 июня 2021, ПАИ

На съезде партии «Единая Россия» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как регион может использовать инфраструктурные кредиты – соответствующий законопроект был недавно принят в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«У нас есть ещё 2 месяца, чтобы проработать конкретные предложения. Например, инфраструктурный кредит мы сможем направить на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове и станции по смягчению воды, для Пскова это актуальный вопрос», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что также можно использовать инфраструктурные кредиты для реализации проекта «Безопасный город».