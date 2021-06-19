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Страна и мир

Скончался актер из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Фото : Фонд Ростоцких «А зори здесь тихие»

В возрасте 72 лет скончался актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий. Об этом сообщили на странице Фонда Ростоцких в Facebook. Причина смерти пока не известна.

Феликс Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. В качестве художника-постановщика он работал над лентами «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Кольца Альманзора» (1977), «Признать виновным» (1983), «Внимание! Всем постам...» (1985), «Идеальное преступление» (1989), «Сматывай удочки» (2004), «Примадонна» (2005) и другими.

Как пишет РИА Новости, в «Семнадцати мгновений весны», в сцене, где Штирлиц раскладывает на столе спички, зритель видит руки именно Ростоцкого.

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