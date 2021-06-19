Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе
Водитель автомобиля Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».
ДТП произошло вблизи ж/д станции Невель-1, на выезде из города Невель. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
По словам очевидцев, у водителя автомобиля находился в нетрезвом виде. Мужчина с характерными для алкогольного опьянения признаками сидел в пострадавшем при ДТП VW Touareg на месте водителя.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>