Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе

21:26, 19 июня 2021, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».

ДТП произошло вблизи ж/д станции Невель-1, на выезде из города Невель. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

По словам очевидцев, у водителя автомобиля находился в нетрезвом виде. Мужчина с характерными для алкогольного опьянения признаками сидел в пострадавшем при ДТП VW Touareg на месте водителя.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.