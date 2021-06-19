Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе

Фото с места происшествия: Газета "Невельский вестник"

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».

ДТП произошло вблизи ж/д станции Невель-1, на выезде из города Невель. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и совершил съезд в кювет. 

Фото с места происшествия: Газета "Невельский вестник"

По словам очевидцев, у водителя автомобиля находился в нетрезвом виде. Мужчина с характерными для алкогольного опьянения признаками сидел в пострадавшем при ДТП VW Touareg на месте водителя.

Фото с места происшествия: Газета "Невельский вестник"

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

19 июня 2021

Публикуем видео с места ДТП в Пыталовском районе
19 июня 2021

Фура DAF снесла легковушку в Пыталовском районе
19 июня 2021

Volkswagen Touareg съехал в кювет в Невельском районе
19 июня 2021

«Псковская сводка» - Выпуск 6
19 июня 2021

Сегодня выйдет в эфир шестой выпуск программы «Псковская сводка»
19 июня 2021

Публикуем видео и подробности пожара в Гдове
18 июня 2021

Квартира загорелась на улице Никитина в Гдове
18 июня 2021

Мотоциклист и велосипедист отделались ссадинами при ДТП в Невельском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...