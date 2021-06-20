Псковичи могут поучаствовать во всероссийской акции «Аист на крыше» уже сегодня

16:31, 20 июня 2021, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества приглашает жителей региона к участию во Всероссийской акции «Аист на крыше». Об этом сообщается на странице центра «ВКонтакте».

Акция проводится в преддверии Дня памяти и скорби по всей стране с 20 по 22 июня.

Чтобы стать её участником, нужно спеть песню «Аист на крыше» на музыку Давида Тухманова и слова Анатолия Поперечного.

«В рамках акции можно организовать флешмоб: спеть песню живьём около военного мемориала вашего населенного пункта», - говорится в сообщении.

Необходимо записать исполнение на видео и выложить ролик в любую социальную сеть – Instagram, TikTok, ВКонтакте. Важно использовать хештеги #АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо, #АистНаКрыше22июня.

Выступить можно как соло, так и в коллективе.