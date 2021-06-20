24 человека заболели COVID-19 за последние сутки в Пскове

12:50, 20 июня 2021, ПАИ

Более 20 псковичей заразились коронавирусом, по данным обновлённой статистики. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

Из 64 человек, получивших положительные результаты анализа на коронавирус, 24 – из Пскова. Среди жителей Великих Лук обнаружено два подобных случая.

В Псковском районе за сутки выявлены 11 заболевших. В Пыталовском – семь человек, в Гдовском – пять.

В Новоржевском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах зафиксировано по три случая заболевания. В Опочецком – два. В Бежаницком, Великолукском, Локнянском, Усвятском районах – по одному.

Ранее ПАИ сообщало о числе заболевших, умерших и выздоровевших жителей региона за последние сутки.