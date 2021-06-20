24 человека заболели COVID-19 за последние сутки в Пскове
Более 20 псковичей заразились коронавирусом, по данным обновлённой статистики. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.
Из 64 человек, получивших положительные результаты анализа на коронавирус, 24 – из Пскова. Среди жителей Великих Лук обнаружено два подобных случая.
В Псковском районе за сутки выявлены 11 заболевших. В Пыталовском – семь человек, в Гдовском – пять.
В Новоржевском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах зафиксировано по три случая заболевания. В Опочецком – два. В Бежаницком, Великолукском, Локнянском, Усвятском районах – по одному.
Ранее ПАИ сообщало о числе заболевших, умерших и выздоровевших жителей региона за последние сутки.
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