Ещё 64 жителя Псковской области заболели коронавирусом
Более 60 человек получили положительные результаты теста на COVID-19, по данным статистики за 19 июня. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
При 64 заболевших за сутки выздоровел 31 человек. Один житель региона умер.
«К сожалению, в статистике смертности +1. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.
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