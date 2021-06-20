Ещё 64 жителя Псковской области заболели коронавирусом

09:30, 20 июня 2021, ПАИ

Более 60 человек получили положительные результаты теста на COVID-19, по данным статистики за 19 июня. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

При 64 заболевших за сутки выздоровел 31 человек. Один житель региона умер.

«К сожалению, в статистике смертности +1. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.

