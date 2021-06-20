Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Святой Троицы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к православным христианам в честь Троицы. Поздравление глава региона опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
Губернатор отметил, что Троица - один из любимых в народе праздников и что, по древней традиции, в этот день храмы и дома украшают зеленью и травой, создавая особое настроение и чувство единения с природой.
Михаил Ведерников выложил несколько фотографий с праздничного богослужения и заключил: «Мира, спокойствия, добра и благополучия каждому дому и каждой семье!»
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